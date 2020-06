Tatverdächtiger festgenommen : 23-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Duisburger Park

23-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung in Duisburger Park

Duisburg Bei einem Streit in einem Park in Duisburg ist ein 23-Jähriger tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm infolgedessen einen 21-jährigen Tatverdächtigen fest.

Bei einer Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe im Duisburger Immanuel-Kant-Park ist ein 23-Jähriger tödlich verletzt worden. Im Zuge einer Fahndung nahm die Polizei einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest, wie sie am Freitagabend gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Tat werde als Tötungsdelikt gewertet. In dem Park in der Innenstadt sei es innerhalb einer Gruppe von etwa 15 Personen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein messerähnlicher Gegenstand eine Rolle gespielt haben soll.