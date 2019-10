Grausamer Fall in Bangladesch : 16 Menschen nach Mord an Schülerin zum Tode verurteilt

Dhaka Sie wurde auf das Dach ihrer Koran-Schule gelockt, gefesselt, mit Kerosin übergossen und in Brand gesteckt. Die 19-jährige Schülerin hatte zuvor den Schulleiter wegen sexueller Belästigung bei der Polizei angezeigt.

Ein Gericht in Bangladesch hat 16 Menschen zum Tode verurteilt, weil sie eine junge Frau angezündet und ermordet haben sollen. Kurz vor dem Verbrechen hatte die 19 Jahre alte Nusrat Jahan Rafi den Leiter ihrer islamischen Schule wegen sexueller Belästigung bei der Polizei angezeigt. Der Schulleiter und mindestens zwei Klassenkameradinnen des Opfers gehören zu den Verurteilten, wie Staatsanwalt Hafez Ahammad in Feni in der Nähe der Hauptstadt Dhaka am Donnerstag mitteilte.