87-Jähriger in Notlage : 13-Jähriger rettet Senior im Rollstuhl

87-Jähriger in Notlage

Burgwedel Mit seinem mutigen Einsatz hat ein Junge einen 87-jährigen Rollstuhlfahrer gerettet und ihm womöglich das Leben gerettet. Der 13-Jährige war durch Hilfeschreie auf den Mann aufmerksam geworden.

Mit seinem mutigen Einsatz hat ein Junge einen 87-Jährigen vor schlimmen Verletzungen bewahrt und ihm vielleicht sogar das Leben gerettet. Der 13-Jährige habe Hilfeschreie gehört und die nicht verschlossene Wohnung des Seniors in einem Mehrfamilienhaus in Großburgwedel bei Hannover betreten, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntag.