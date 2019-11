Airline geht in Berufung : Nervenkrieg um Flugbegleiter-Streik bei Lufthansa

Airline geht in Berufung

Frankfurt/Main Lufthansa lässt nichts unversucht, den Ausstand der Flugbegleiter zu stoppen. Doch das Frankfurter Arbeitsgericht erklärt den Streik für rechtmäßig.

Um den für Donnerstag geplanten 48-Stunden-Streik der Lufthansa-Flugbegleiter ist ein juristischer Nervenkrieg entbrannt. Der Konzern kündigte unmittelbar nach seiner Niederlage in der ersten Instanz an, beim Landesarbeitsgericht in die Berufung zu gehen.