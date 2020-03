Auszeichnungen : Zwei Grimme-Preise für Netflix-Serien

Essen Der Grimme-Preis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Qualitäts-Fernsehen. Jetzt wurden die neuen Preisträgerinnen und Preisträger bekannt gegeben.

In der Kategorie Kinder&Jugend geht ein Preis an die Serie „How To Sell Drugs Online (Fast)“. Die Coming-of-Age-Serie habe die Jury mit ihrer „geschickten visuellen Umsetzung“ und ihren „ausgefeilten Dialogen“ überzeugt, teilte das Grimme-Institut in Essen mit.