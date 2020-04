Einschaltquoten : ZDF-Krimi und „Verstehen Sie Spaß?“ vorn

Berlin Hohe Einschaltquoten für viele Sender: Am Samstagabend lagen der ZDF-Krimi, die Jubiläumsausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ und DSDS vorn.

Die ZDF-Krimiserie „In Wahrheit“ aus dem Saarland kam am Samstagabend bei den Zuschauern gut an: 7,14 Millionen (19,9 Prozent) sahen die dritte Episode „Still ruht der See“ mit den Ermittlern Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer (Robin Sondermann). Die beiden mussten den Tod eines 16-Jährigen aufklären, dessen Leiche in einem See gefunden wurde.