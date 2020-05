Große Einschränkungen ab Sonntag : ZDF-Fernsehgarten geht mit Änderungen wieder auf Sendung

Mainz Für Fans der beliebte Show hat das Warten ein Ende. Am Sonntag begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel wieder die Zuschauer vom Mainzer Lerchenberg. Wegen Corona müssen sich die Zuschauer auf einige Änderungen gefasst machen.

Am Sonntag, 12.15 Uhr, startet das ZDF mit dem Fernsehgarten verspätet in die Saison. Die Sendung am Sonntagvormittag, freut sich mittlerweile wie der Tatort in der ARD über eine große Netzgemeinde, die das Geschehen über die sozialen Medien kommentiert. Parallel zur Sendung hagelt es dort Lob und Kritik.