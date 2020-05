Festspiele : Wie geht es weiter in Bayreuth?

Wie geht es weiter in Bayreuth?

Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth Schon wieder einschneidende Neuigkeiten vom Grünen Hügel: Die Bayreuther Festspiele trennen sich von ihrem Geschäftsführer Holger von Berg. Es ist derzeit nicht die einzige Personalie, die dort für Diskussionen sorgt.

„Die Bayreuther Festspiele GmbH hat sich entschlossen, die Stelle der kaufmännischen Geschäftsführung nach Ablauf der Laufzeit des Vertrags mit dem bisherigen kaufmännischen Geschäftsführer auszuschreiben und ab 1.4.2021 neu zu besetzen“, teilten die Festspiele am Montag mit. „Der bisherige kaufmännische Geschäftsführer wird nach der Beendigung seiner Tätigkeit in Bayreuth eine neue Aufgabe beim Freistaat Bayern im Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in München übernehmen.“