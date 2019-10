„Eine Baggerwette brauche ich!“ : „Wetten, dass...?“ kommt noch „mindestens einmal“ wieder

Bonn Wer es bislang noch vor sich hergeschoben hat, sich einen Traum zu erfüllen und mit Thomas Gottschalk eine Wette einzugehen, hat dazu bald wieder Gelegenheit. Der Moderator kündigte ein mindestens einmaliges Comeback der Show für 2020 an.

„Eine Baggerwette brauche ich!“ So kündigt Thomas Gottschalk das Comeback der Samstagabendshow „Wetten, dass...?“ im ZDF an. Im November 2020, was Gottschalk für sehr mutig halte, sei es soweit. Konkret sammelt das ZDF bereits Wettaufrufe für die Sendung am 7. November 2020 in Offenburg, für die sich ab sofort jeder bewerben kann.