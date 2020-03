Keine Schule wegen Coronavirus : WDR sendet „Sendung mit der Maus“ jetzt täglich

Köln Angesichts geschlossener Schulen und Kitas wegen des Coronavirus will der WDR Kindern und Jugendlichen zusätzliche Angebote machen. So soll unter anderem „Die Sendung mit der Maus“ ab Mittwoch täglich kommen.

Angesichts geschlossener Schulen und Kitas wegen des Coronavirus will der WDR Kindern und Jugendlichen zusätzliche Angebote machen. Unter anderem soll „Die Sendung mit der Maus“ ab kommenden Mittwoch täglich vormittags im WDR Fernsehen ausgestrahlt werden, wie der Kölner Sender am Samstag ankündigte. Außerdem stehe die Sendung in der App und in der Mediathek zur Verfügung.