„Wiederbelebung Berlins“ : Vor 25 Jahren verhüllte Christo den Reichstag

Das Künstlerpaar Christo und Jeanne Claude im Jahr 2001 in Berlin. Foto: Peter Endig/dpa

Berlin Es gilt als wichtigstes Kunstprojekt von Christo und Jeanne-Claude. Vor 25 Jahren lockte „Wrapped Reichstag“ fünf Millionen Menschen nach Berlin. Nach düsteren Jahrzehnten ein alu-glitzernder Grundstein für die entstehende Weltmetropole.

Eine Postkarte markierte den Anfang. Das Motiv zeigte das massige Gebäude des Reichstags. Der in Berlin lebende US-Historiker Michael S. Cullen gab die Karte mit auf den Weg in die USA zu Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009). Auf der Postkarte notiert: der Vorschlag, den Reichstag zu verhüllen.

Für Christo, 1956 aus seiner bulgarischen Heimat in den Westen geflohen, hatte das Projekt Symbolcharakter. „Der einzige Ort der Welt, an dem sich der Osten und der Westen auf dramatische Art und Weise getroffen haben, war Berlin“, sagte Christo kurz vor seinem Tod Ende Mai der Deutschen Presse-Agentur. „Und deswegen wollte ich den Reichstag verhüllen, das einzige Gebäude, das unter der Aufsicht von allen Beteiligten war.“

Der Reichstag war bereits Symbol deutscher Geschichte. In zehn Jahren bis 1894 vom Architekten Paul Wallot im Neorenaissance-Stil erbaut, diente das massige Gebäude als Parlament im Deutschen Kaiserreich wie auch in der Weimarer Republik. Philipp Scheidemann rief von einem der Balkone 1918 die Republik aus. 1933 instrumentalisierten die Nazis den Reichstagsbrand zur Festigung ihrer Macht. Zum Kriegsende 1945 wehten Sowjetfahnen über einem fast völlig zerstörten Trümmerhaufen. Ernst Reuter rief hier 1948 während der Berlin-Blockade: „Völker der Welt, schaut auf diese Stadt“. Zur Mauer konnte spucken, wer zwischen 1961 und 1989 hinter dem Reichstag langging. Auf den Treppen des Gebäudes wurde am 3. Oktober 1990 die Einheit gefeiert. Diese Häufung historischer Momente sollte das Projekt für Christo und Jeanne-Claude nicht leichter machen.