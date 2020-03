Familie inklusive : US-Talker Jimmy Fallon sendet von zuhause

New York Für viele Medienschaffende ist derzeit Homeoffice angesagt. Auch für manche US-Talker bedeutet das, ihre Shows von Zuhause aus zu senden. Dabei lassen sie sich so einiges einfallen - etwa Jimmy Fallon.

US-Talkmaster Jimmy Fallon (45) sendet seine Nachtshow wegen der Corona-Krise von zuhause - und bezieht seine Familie gleich mit ein. Auf YouTube präsentierte er am Dienstagabend „The Tonight Show: At Home Edition (The First One)“ aus seinem improvisierten Heimstudio und erklärte zu Beginn des etwa zehnminütigen Clips: „Mein Kameraoperator ist meine Frau. Hi Honey, danke dir, dass du das machst!“