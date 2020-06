Auszeichnungen : „The Masked Singer“ gewinnt doppelt beim Fernsehpreis

Köln Die große Gala fiel zwar aus, aber der Deutsche Fernsehpreis wurde dennoch vergeben. Zu den großen Gewinnern gehört der ZDF-Dreiteiler „Preis der Freiheit“. „The Masked Singer“ wurde gleich doppelt ausgezeichnet.

Auer erhalte die Auszeichnung als „Beste Schauspielerin“, Król die als „Bester Schauspieler“, teilte die Fernsehpreis-Jury am Mittwoch in Köln mit. Bei Król floss darüber hinaus seine Leistung in der ZDF-Komödie „Endlich Witwer“ in die Bewertung ein.