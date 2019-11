American Music Awards : Taylor Swift kann bei US-Musikpreisen auftreten

Los Angeles Im Hickhack rund um die Rechte an frühen Taylor-Swift-Songs hat es eine Einigung gegeben. Damit steht einem Auftritt der Sängerin bei den American Music Awards nichts mehr im Wege.

Der Auftritt von US-Popsängerin Taylor Swift („You Need To Calm Down“, „Shake It Off“) bei den an diesem Wochenende anstehenden American Music Awards kann doch wie geplant stattfinden.