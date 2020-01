Krimireihe in der ARD : Mobbing im Kölner „Tatort“: „Kein Mitleid, keine Gnade“

Köln Ob in der Schule, im Beruf oder im Privatleben - Mobbing kann jeden treffen. Der neue Kölner „Tatort“ zeigt erschreckend realistisch, wie die Opfer plötzlich unverschuldet in eine schier endlose Spirale von Demütigungen geraten.

Dass es für Mobbing-Opfer „kein Mitleid, keine Gnade“ gibt, muss auch Freddy Schenk erfahren. Als er Emma befragen will, fängt diese an zu schreien und behauptet, der Kommissar habe sie „angefasst“. Wenig später ist ein Video dazu im Netz, das sich über die sozialen Medien rasant verbreitet. Plötzlich steht Freddy öffentlich am Pranger, bekommt Probleme mit Ehefrau und Kollegen - und hat keine Ahnung, wie er diese Spirale stoppen kann.

Frustrierter Max Ballauf

Währenddessen entwickelt die Beziehung zwischen Emma, Lennart und Robin eine zunehmende Eigendynamik. Denn das Verhältnis zwischen den Dreien ist nicht so klar, wie es zunächst scheint. Und dann gibt es da noch die Sanitäter Farid (Karim Günes) und Meike (Anke Retzlaff), die an der Schule Erste-Hilfe-Kurse geben und Jan näher zu kennen scheinen.

„In dieser Geschichte findet der Mord im Schutz der Dunkelheit statt. Doch das meiste, was sich ihre Figuren antun, geschieht im Schutz der Öffentlichkeit“, wird der Autor Rotter in der Pressemappe zur Folge zitiert. Und so ist dieser „Tatort“ nicht nur ein Krimi, sondern auch Gesellschaftsdrama, das vor einer bedrohlichen Entwicklung warnt, die nur schwer in den Griff zu bekommen ist.