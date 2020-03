Filmbiografie : Suzi Quatro kennt die Schattenseiten des Ruhms

Stuttgart Seit den 1960er Jahren steht sie auf der Bühne: Suzi Quatro kennt alle Höhen und Tiefen des Musikbusiness.

Suzi Quatro gilt als erste erfolgreiche Rocksängerin Europas. 1973 schaffte sie den Durchbruch mit dem Song „Can the can“. Es folgten Hits wie „If you can't give me love“ und „Stumblin' in“. Inzwischen gibt Quatro seit rund 55 Jahren Konzerte, mehr als 55 Millionen Tonträger hat sie nach eigenen Angaben verkauft. Derzeit arbeitet die Künstlerin an ihrem 15. Studioalbum und schreibt das Skript für einen weiteren Film über ihr Leben. Quatro lebt in England und ist in zweiter Ehe mit dem Hamburger Konzert-Promoter Rainer Haas verheiratet.