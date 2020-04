Britischer Sänger : Sting nimmt Song als Corona-Remix auf

Sting hat für die „The Tonight Show“ den Song „Don't Stand So Close to Me“ aufgenommen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa.

New York Viele Prominente nutzen die Corona-Krise kreativ. Dazu gehört auch der Sänger Sting, der einen passenden Song zu der gegenwärtigen Situation aufgenommen hat. Hilfe bekam er dabei von einem US-Comedian.

„Don't Stand So Close to Me“ - „Steh nicht so nahe bei mir“: Kaum ein Songtitel passt wohl besser zu den derzeitigen Regeln des Abstandhaltens in der Coronavirus-Pandemie.