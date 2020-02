Julia Roberts und Sean Penn : Starbesetzung für Watergate-Serie

Julia Roberts soll eine Rolle in der geplanten TV-Serie übernehmen. Foto: Ian West/PA Wire/dpa.

Los Angeles Der Skandal, der 1974 den damaligen US-Präsidenten Richard Nixon zu Fall brachte, wird als TV-Serie geplant.

Vorlage ist der Podcast „Slow Burn“ über diverse Charaktere, die in den 1970er Jahren in den Watergate-Skandal verwickelt waren. Penn soll den früheren Justizminister und engen Nixon-Vertrauten John Mitchell spielen. Roberts mimt dessen Frau Martha Mitchell, die über illegale Machenschaften im Weißen Haus öffentlich plauderte und sich dadurch in Regierungskreisen unbeliebt machte.