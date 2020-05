Wegen Corona-Krise : Sotheby's will Frühjahrsauktionen Ende Juni nachholen

Sotheby's will Frühjahrsauktionen Ende Juni nachholen

New York Wegen der Corona-Krise musste Sotheby's seine traditionellen Frühjahrsauktionen absagen. Allerdings könnten sie schon bald nachgeholt werden - mit der Versteigerung eines Werks von Roy Lichtenstein.

Wenn die Beschränkungen der Corona-Krise es zulassen, will das Auktionshaus Sotheby's seine traditionellen Frühjahrsauktionen Ende Juni leicht verspätet in New York stattfinden lassen.