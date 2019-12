„Star Wars - Der Aufstieg Skywalkers“ : So ist der letzte Akt der Weltraumoper

Immer kampfbereit: Rey (Daisy Ridley) in einer Szene aus dem finalen „Star Wars“-Abenteuer. Foto: Lucasfilm Ltd.

Bonn Während man sich nach zwei Episoden langsam aber sicher mit der neuen Generation angefreundet haben könnte, liegt die Schwäche ganz woanders: Einen zweiten Darth Vader gibt es eben nicht. Nicht zuletzt merkt man dem Finale den immensen Druck an, der auf ihm lastet.

Land, Wasser, Luft: Rey kämpft in allen Elementen

Unterdessen tanzt, hastet, fliegt Kontrahentin Rey über ihren mit allerlei Gemeinheiten gespickten Trainingsparcours, bis ihr Gegner sie erstmals zum Duell fordert. Gekämpft wird zu Lande, Wasser und in der Luft, wobei einen diese gnadenlos getakteten Actionballette ebenso schwindlig macht wie die arg überfrachtete Handlung. Abrams („Star Wars – Das Erwachen der Macht“) und Co-Autor Chris Terrio lassen Rey und die anderen Rebellen auf der Suche nach magischen Wegweisern in manche dramaturgische Sackgasse stolpern.

Immer noch wird Harrison Fords Space-Cowboy-Chuzpe vermisst, doch Oscar Isaac füllt diese Lücke als Teufelsflieger Poe Dameron inzwischen besser aus. Und auch Daisy Ridley gibt der schlanken Amazone Rey neben Nahkampf-Grazie jetzt auch ein etwas schärferes Charakterprofil. Schon Rian Johnsons vorige Episode öffnete ja einen telepathischen Resonanzraum zwischen Rey und Kylo, in dem nun die Hassliebefunken noch stärker sprühen. Was verbindet sie bloß, wenn sie aufeinander eindreschen?

Der Fluch des Blutes, die Last fataler Verwandtschaften gehörte stets zur DNA von „Star Wars“, und diesmal soll sich für den überforderten Sohn und die verlassene Tochter alles klären. Ob, wann oder wie dabei Luke (Mark Hamill) ins Spiel kommt, sei nicht verraten. Wohl aber, dass die Finsterlingtruppe der „Ersten Ordnung“ schon furchterregender wirkte. Der verwachsene Schurke Snoke wird schmerzlich vermisst, und da Palpatine arg selten sein Gift verspritzt, ruht viel Last auf Adam Driver. Mag sein Kylo nun einen rotgeäderten Helm besitzen – Darth Vaders dämonisches Charisma steckt da nicht drin.

„Der letzte Skywalker“: Effektreiche Inszenierung

Das alles wird vom Mythen-Amalgam aus geheimbündlerischer Ritterromantik und satanischer Lust am Verderben nach wie vor zusammengehalten. Dennoch muss man zugeben: In den Armeen des Lichts und der Finsternis marschiert auf beiden Seiten auch das Déjà-vu mit. Und man merkt diesem Film eben auch den Druck an, nicht nur alle Identitätsfragen plausibel zu lösen, sondern auch die Kraft der gesamten Saga in einem apokalyptischen Schlussduell zu bündeln. „Der Aufstieg Skywalkers“ besteht diese Probe – aber so knapp, dass es nun auch genug ist.