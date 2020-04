Amazon Prime, Disney+, Netflix und Sky : Das sind die Streaming- und Fernseh-Highlights im Mai

Bonn In Zeiten der Corona-Pandemie lautet die Empfehlung der Regierung ganz klar: zu Hause bleiben! Wir geben einen Überblick, was die großen Streamingdienste Netflix, Amazon Prime, Sky und Disney+ im Mai neu ins Sortiment nehmen.



Auch an der Filmbranche geht die derzeitige Corona-Krise nicht spurlos vorbei: Die Kinos haben geschlossen und Filme können daher nicht wie geplant anlaufen. Einige Kinofilme gibt es deshalb nun bereits als Video-on-Demand zum Streamen. Netflix hingegen profitiert von der aktuellen Situation und verzeichnet sein bisher stärkstes Quartal.

Doch auch andere Streamingdienste haben eine Menge zu bieten. Auf den neuen Streamingdienst Disney+ haben sich viele lange gefreut. Ende März war es dann so weit: Der Streamingdienst ging in Deutschland an den Start. Seitdem können Abonnenten unter anderem auf alle Marvel-Filme, auf 30 Staffeln „Die Simpsons“, aber auch auf Klassiker wie „Ducktales“ oder „Findet Nemo“ zugreifen.

Und auch Kunden der Dienste Netflix, Amazon Prime und Sky können sich auf neue Highlights im Mai freuen. Wir geben einen Überblick:

Neu auf Netflix im Mai

Hollywood

In der Miniserie geht es umaufstrebene Schauspieler und Filmemacher in Hollywood, die zu fast allem bereit sind, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen. In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg ist dies jedoch nicht so einfach. Start ist am 1. Mai.

The Eddy

Am 8. Mai startet die neue Dramaserie „The Eddy“. Darin geht es um den Besitzer eines mäßig erfolgreichen Clubs im heutigen Paris, dessen Hausband und die Gefahren, die ein einer chaotischen und multikulturellen Stadt lauern.

Dead to Me

Ebenfalls am 8. Mai startet die zweite Staffel von „Dead to Me“. In dieser versuchen die Hauptcharaktere Jen und Judy ihr dunkles Geheimnis zu wahren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Detective Perez ist ihnen auf den Fersen und ein unerwarteter Besucher lässt das Risiko weiter steigen.

Selling Sunset

Diese Realityserie erzählt von hochkarätigen Immobilienmaklern in L.A. In der zweiten Staffel, die am 22. Mai startet, geht es um deren Privatleben, einflussreiche Kunden und luxuriöse Immobilienobjekte.

Die Turteltauben

Der Film handelt von einem Paar Mitten in einer Beziehungskrise, das in einen Mordfall verwickelt wird. Um ihre Namen reinzuwaschen und den wahren Mörder zu finden, begeben sie sich in eine wilde Verfolgungsjagd. Die Romanze geht am 22. Mai an den Start.

Der Denver-Clan

Am 23. Mai startet die Dramaserie in eine dritte Staffel. Auch in dieser modernisierten Version der Seifenoper aus den 1980ern geht es um zwei der reichsten Familien Amerikas.

Space Force

Mit dieser Comedyserie widmen sich Greg Daniels und Steve Carell der Gründung einer Weltraum-Armee als neue Streitkraft des US-Militärs. Carell selbst kämpft als General Mark R. Naird mit an vorderster Front. Zu sehen sind die Abenteuer ab dem 29. Mai.

Snowpiercer

Diese Serie basiert auf dem Science-Fiction-Actionfilm von 2013, in dem Chris Evans einen der wenigen Überlebenden spielt, die in einem Zug ununterbrochen um die Erde fahren. Denn der Planet ist in diesem Szenario zu einer Eiswüste geworden. Im Mai sollen wöchentlich neue Folgen veröffentlicht werden.

Neu auf Amazon Prime im Mai

Upload

Am 1. Mai geht die erste Staffel von „Upload“ an den Start. Die Science-Fiction-Comedyserie spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der sich Menschen dafür entscheiden können, ein virtuelles Leben nach dem Tod zu führen. Das Thema erinnert ein wenig an „Black Mirror“ auf Netflix, die die Amazon Original Serie ist hingegen als Komödie angelegt.

Dispatches from Elsewhere

In „Dispatches from Elsewhere“ geht es um vier gewöhnlichen Menschen, die durch ein mysteriöses Rätsel zusammengeführt werden. Als die Gruppe anfängt, die Herausforderung anzunehmen, öffnet sich vor ihnen immer mehr eine Welt voller Möglichkeiten und Magie. Die erste Staffel ist ab dem 8. Mai exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

Homecoming

Die beliebte Serie „Homecoming“ geht ab dem 22. Mai in eine zweite Staffel. Diese wird allerdings ohne Julia Roberts in der Hauptrolle, dafür aber mit Janelle Monáe sein. Ihr Character erwacht zu Beginn in einem Ruderboot mitten auf einem See – ohne Gedächtnis. In der darauffolgenden Suche nach ihrer Identität gerät sie ins Innerste der Geist-Group. Die neuen Folgen sind in der Originalversion und mit Untertitel verfügbar.

The Vast of Night

Am 29. Mai geht der Amazon Original Film „The Vast of Night” an den Start. Darin geht es um die Geschichte der jungen Telefonistin Fay und den charismatischen Radio-DJ Everett. Gemeinsam entdecken sie eine seltsame Tonfrequenz, die nicht nur ihre Kleinstadt, sondern die gesamte Zukunft verändern könnte. Der Film spielt in den 1950ern in New Mexico

Neu auf Sky im Mai

Rick & Morty

Ab dem 4. Mai ist der zweite Teil der vierten Staffel von „Rick & Morty“ auf Sky zusehen. In der amerikanischen Zeichentrickserie geht es den Teenager Morty und seinen Großvater Rick. Dieser ist ein genialer Wissenschaftler mit Alkoholproblem und stiftet den Teenager immer wieder zu riskanten Abenteuern an.

Stumptown

Die neue Krimiserie „Stumptown“ basiert auf den gleichnamigen Comics und handelt von der cleveren Armeeveteranin Dex Parios, die in ihrer Heimatstadt Portland als Privatdetektivin arbeitet und sich um das Chaos ihrer Klienten kümmert. Ihre eigenen Probleme ignoriert die Frau mit der komplizierten Vergangenheit hingegen. Starttermin ist der 19. Mai.

Neu auf Disney+ im Mai

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter

Ab dem 1. Mai ist auf Disney+ die Dokuserie „Unser Kosmos: Die Reise geht weiter“ zu sehen, die von Neil deGrasse Tyson moderiert wird. Es ist die Neuauflage von „Unser Kosmos“ aus dem Jahr 1980, die als herausragendes Beispiel für Wissenschaftsfernsehen gilt.

Star Wars: The Mandalorian

Für alle Star-Wars-Jünger ist der 4. Mai ein Feiertag. Auf Disney+ ist ab dem inoffiziellen Star Wars Tag nicht nur das große Ende der finalen Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ zu sehen, sondern auch die neue Serie „The Mandalorian”. Darin reist in einsamer Kopfgeldjäger durch das Outer Rim, um einem zwielichtigen Job nachzugehen.

Ice Age - Kollision voraus

Alle Eiszeit -Fans aufgepasst: Ab 15. Mai gibt es den fünften Teil der Animationsfilme „Ice Age - Kollision voraus“ bei Disney+ zu sehen.

Neu auf Netflix im April

After Life

In der zweiten Staffel der Dramaserie „After Life“ versucht Tony ein neues Kapitel aufzuschlagen. Doch er trauert nach wie vor um Lisa. Trotzdem zeigt er sich seiner kleinen schrägen Welt aufgeschlossen. Zu sehen ab dem 24. April.

Nailed it!

Ab dem 1. April heißt es wieder: „Nailed it!“ Die Moderatoren sind zum Anbeißen und die kulinarischen Katastrophen die reinste Freude. Auch in der vierten Staffel kann in der Tat wieder buchstäblich jeder gewinnen.

The Last Kingdom

Uhtred kämpft in der vierten Staffel von „The Last Kingdom“ um sein Geburtstrecht, während Edward und Aethelflaed über die Zukunft von Merzien und den Traum ihres Vaters von einem vereinten England streiten. Die vierte Staffel startet am 26. April.

Pokémon - Die TV-Serie: Sonne und Mond - Ultra Legenden

Pokémon-Fans aufgepasst: Staffel 3, Teil 1 startet am 1. April auf Netflix. Ash hat drei der vier Prüfungen gemeistert. Doch ihm und den Ultrawächtern steht in Alola noch einiges bevor.

The Story of God with Morgan Freeman

Morgan Freeman untersucht auch in der dritten Staffel weiterhin die Macht der Religionen weltweit und beschäftigt sich mit den Mysterien hinter Visionen, Exorzismen und geheimen Ritualen. Los geht es ab dem 22. April.

Final Space

Die zweite Staffel der Serie „Final Space“ startet am 22. April. Gary und seine Crew durchsuchen die Galaxie nach Quinn. Dabei bekommen sie es auch mit unangenehmen Familientreffen, Fellknäueln und tödlichen Regatten zu tun.

Supergirl

Ab dem 1. April ist die vierte Staffel von „Supergirl“ verfügbar. Während Mon-El in der Zukunft ein anderes Schicksal verfolgt, konzentriert sich Kara auf die Gegenwart, in der ein neuer Bösewicht für Angst und Schrecken sorgt.

Neu auf Amazon Prime im April

Haus des Geldes

Die vierte Staffel der Serie „Haus des Geldes“ geht am 3. April an den Start. Darin stehen Leben auf dem Spiel, als der Plan des Professors aus dem Ruder läuft. Die Diebe müssen sich Feinden innerhalb und außerhalb der Bank von Spanien stellen.

Tales From The Loop

Basierend auf dem gleichnamigen Kunstbuch des Schwedischen Autors Simon Stålenhag geht am 3. April eine neue Dramaserie an den Start. In Tales From The Loop werden die mysteriösen Untiefen des Universums erforscht.

Bibi & Tina

Der Klassiker für Kinder bekommt als Amazon Original ein neues Gewand: In „Bibi & Tina“ erleben die beiden Freundinnen neue Abenteuer auf dem Martinshof. Start der ersten Staffel ist am 3. April.

Bosch

Die Fans der Dramaserie um den Vietnam-Veteran Henry Bosch haben lange auf eine Fortsetzung gewartet. Die sechste Staffel startet am 17. April. Laut den Produzenten soll die Serie mit der siebten Staffel enden.

Neu auf Sky im April

Doctor Who

Die britische Kultserie kehrt am 16. April mit der zwölften Staffel zurück. In zehn Folgen muss der Doctor (Jodie Whittaker) die Welt vor außerirdischen Mächten beschützen.

Das Boot

Nach dem Erfolg der ersten Staffel geht auch „Das Boot“ am 24. April in die zweite Runde. Die Eigenproduktion spilet nach den Ereignissen des gleichnamigen Films von Wolfgang Petersen.

Temple

Als Sky-Original ist „Temple“ ab dem 30. April auch in deutscher Übersetzung zu sehen. Die erste Staffel handelt von einem erfolgreichen Chirurg, der für Kriminelle eine illegale Klinik in den Katakomben der Lononder U-Bahn eröffnet.

The Rookie

Gleich 20 Folgen umfasst die zweite Staffel der Polizeiserie „The Rookie“. Ab dem 24. April ist Nathan Fillion als Anfänger der Polizei in Los Angeles zu sehen, nachdem er mit 45 Jahren sein Leben noch einmal umkrempeln möchte.

Zoey’s Extraordinary Playlist

Zoeys Welt steht Kopf, als sie nach einem ungewöhnlichen Ereignis feststellen muss, dass sie die Gedanken ihrer Mitmenschen als Popsongs hören kann. Die erste Staffel der amerikanischen Komödie startet am 19. April.

911

Die Action-Serie 911 um die Ersthelfer in Los Angeles geht in die dritte Runde. Bereits im Januar wurden die ersten zehn Folgen der dritten Staffel veröffentlicht. Ab dem 22. April sind weitere acht Folgen zu sehen, in denen sich Polizisten und Feuerwehrleute brenzligen Situationen stellen müssen.

Neu auf Netflix im März

Unorthodox

Die neue Serie mit dem Titel „Unorthodox“ dreht sich um eine junge Frau namens Brooklyn, die vor einer arrangierten Ehe nach Berlin flüchtet, dort jedoch von der Vergangenheit eingeholt wird. Serienstart ist der 26. März.

Elite

In der dritten Staffel der Serie Elite gibt es einen erneuten Mord an einem Mitschüler, der erneute Untersuchungen mit sich zieht. Ab dem 13. März geht die Serie in eine dritte Runde.

Ozark

Die Emmy-prämierte Serie über eine Geldwäscherfamilie in den Ozarks geht am 27. März in die dritte Staffel.

The Protector

Ab 6. März können Fans wieder mit Hakan mitzittern, wie er in der dritten Staffel gegen einen furchteinflößenden Unsterblichen kämpft. Dieser hat es nämlich auf die Zerstörung seiner Heimatstadt Istanbul abgesehen.

Kingdom

Der Kampf zwischen Menschen und Zombies während der koreanischen Joseon-Dynastie geht ab dem 13. März in die zweite Runde.On my BlockAb dem 11. März versucht sich wieder eine Clique in den gefährlichen Straßen von Los Angeles zu behaupten. Die Comedy-Serie geht damit in die 3. Staffel.

Castlevania

Diese Animeserie geht ab dem 5. März in die dritte Staffel. Fans können zuschauen, wie sich Belmont und Sypha in einem finsteren Dorf niederlassen und sich Isaac auf die Suche nach Hector begibt, während Alucard Bewunderern Ratschläge erteilt.

The Boss Baby: Wieder im Geschäft

In der dritten Staffel der Kinderserie macht sich Boss Baby nach seinem Rauswurf bei Baby Corp selbstständig. Ab dem 16. März erwartet die kleinen Netflixzuschauer ein aufregendes Abenteuer, wenn Boss Baby seine Spielgruppe in ein provisorisches Einsatzteam umwandelt.Crazy Ex-GirlfriendIn der vierten Staffel gelobt Protagonistin Rebecca, endlich Verantwortung für ihr fragwürdiges Handeln zu übernehmen. Doch dabei treibt sie es mal wieder zu weit. Start der 4. Staffel ist am 13. März.

Champions

Netflix geht ab dem 8. März mit einer neuen Serie an den Start. Protagonist Vincent lebt ein unbeschwertes Leben, bis eine große Überraschung ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Eines Tages steht seine einstige Highschool-Freundin bei ihm mit seinem 15-jährigen Sohn auf der Matte.

Naruto Shippuden

Narutofans aufgepasst: Ab dem 31. März gibt es die Staffeln eins bis zehn der beliebten Animeserie auf dem Streamingdienst zu sehen. Naruto kehrt nach zweijährigem Training im Ausland zurück in sein Heimatdorf, um gemeinsam mit seinen Kameraden gegen eine Verbrecherorganisation anzutreten.

Neu auf Amazon Prime im März

Hanna

Basierend auf dem Film „Wer ist Hanna“ geht Amazon Prime mit einer neuen Serie an den Start. Die Hauptfigur Hanna wuchs abseits jeglicher Zivilisation in den Wäldern Osteuropas auf, um diejenigen zu bekämpfen, die hinter ihr und ihren Vater her sind. Ab dem 29. März können sich die Zuschauer auf eine spannende Jagd gefasst machen.

American Gods

In der zweiten Staffel, die ab dem 11. März zu sehen ist, scheinen die Schicksale der Menschen und der Götter miteinander zu kollidieren. Diese Veränderungen bringen einige Opfer mit sich.

The Widow

Am 1. März beginnt die neue Serie um Georgia, die seit dem Tod ihres Ehemannes im absoluten Hinterland von Wales lebt. Bis sie ihn eines Tages im Hintergrund einer Fernsehreportage über den Kongo zu entdecken glaubt.

Catastrophe

In der vierten Staffel rollt wieder einmal ein Tsunami an Problemen über das Chaos-Duo um Sharon Morris und Rob Norris herein. Fans können ab dem 15. März wieder dabei zuschauen, wie sich die beiden Protagonisten gegenseitig das Leben schwermachen oder von anderen Familienmitgliedern zur Weißglut bringen lassen.

Meister Eder und sein Pumuckl

Hurra, hurra, der Pumuckl ist wieder da! Alle 52 Episoden aus zwei Staffeln über den frechen Kobold können ab dem 1. März gestreamt werden.

Neu auf Sky im März

Spides