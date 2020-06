Amazon Prime, Netflix, Disney+ und Sky : Diese neuen Serien-Highlights erscheinen im Juli

Bonn Auch wenn die steigenden Temperaturen die Menschen ins Freie locken: bei den Streamingdiensten gibt es die ein oder andere spannende Serie zu finden. Wir geben einen Überblick, was die großen Streaminganbieter Netflix, Amazon Prime und Sky im Juli ausstrahlen.



Auch im Juli gibt es wieder eine Vielzahl an Serien, die bei verschiedenen Streamingdiensten Premiere feiern oder fortgesetzt werden. Vor allem Netflix hat in diesem Monat einige neue Shows zu bieten. Wir geben einen Überblick:

Neu auf Netflix im Juli

Unsolved Mysteries

Los geht es am 1. Juli mit dem Revival der legendären US-Dokumentarserie. Im Mittelpunkt stehen kuriose Vermisstenfälle, schockierende Morde und übernatürliche Phänomene.

iZombie

Nachdem Liv schon wieder einen Freund an den Sensenmann verloren hat, wird sie in der fünften Staffel ihre Freiheit genießen. Comic-Fans können sich über den Start der Serie am 1. Juli freuen.

Die Telefonistinnen

Seit Februar müssen Fans des spanischen Netflix-Original ausharren, um den Ausgang der fünften Staffel zu erfahren. Am 3. Juli ist es soweit und Teil zwei der fünften Staffel „Die Telefonistinnen“ läuft an.

Cursed - Die Auserwählte

Am 17. Juli startet die neue Netflix-Serie mit Katherine Langford in der Hauptrolle, die bereits aus „Tote Mädchen lügen nicht“ bekannt ist. In dieser Neuadaption der Artussage begibt sich die Teenagerin Nimue mit dem Söldner Arthur auf die Suche nach Merlin, dem sie ein uraltes Schwert überbringen soll.

Suits

Nach zwei emotionalen Abschieden heißen Harvey und seine Kollegen bei Specter Litt ehrgeizige Neuzugänge willkommen und schlagen einen gewagten neuen Kurs ein. Staffel acht startet am 18. Juli.

How to Sell Drugs Online (Fast)

Das Warten hat endlich ein Ende. Staffel zwei der deutschen Coming-of-Age-Serie geht am 21. Juli an den Start. Weiterhin soll es in den insgesamt sechs neuen Folgen um den Online-Drogenshop „MyDrugs“ drehen, der von Moritz und Lenny ins Leben gerufen wurde. Doch dieser bringt den beiden nicht nur jede Menge Kohle ein, sondern beschert ihnen auch unzählige Probleme. Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Jahr unter anderem in der Spreestraße in Bonn statt. Jetzt soll auch die ehemaligen Diplomatenschule in Ippendorf Schauplatz für weitere Drehs der Kölner Firma Bildundtonfabrik werden.

Norsemen

Diese dritte Staffel der norwegischen Wikinger-Komödie blickt ab dem 22. Juli zurück und erzählt die Vorgeschichte der ersten Staffel. Aber keine Sorge, diverse Plünderungen kommen nicht zu kurz.

Good Girls

Für die Vorstadt-Mütter Beth, Ruby und Annie sind die kriminellen Eskapaden der verganenen Staffel nicht ohne Folgen geblieben. Es ist Zeit sich ihnen zu stellen. Ab dem 26. Juli geht es wieder los.

The Umbrella Academy

Mit der eher unkonventionellen Serie beendet Netflix am 31. Juli sein Programm für Juli. Die Hargreeves-Geschwister kehren mit ihren Superkräften für eine zweite Staffel zurück. Der Cliffhanger am Ende der ersten Staffel lässt auf weitere Spannung und eine mysteriöse Reise in die Vergangenheit der Geschwister hoffen.

Neu auf Amazon Prime im Juli

Hanna

Die Serien-Adaption von „Wer ist Hanna?“ wurde für Amazon zum großen Erfolg. Die zweite Staffel der Thriller-Serie gibt es ab dem 3. Juli bei Amazon zu sehen.

Breathe

Die Krimi-Serie zeigt, wie weit ein scheinbar liebevoller Familienvater bereit ist zu gehen, um das Leben seines Jungen zu retten. Staffel zwei der indischen Serie geht am 9. Juli an den Start.

Absentia

Emily Byrnes steht in den neuen Folgen der dritten Staffel vor ihrer bislang größten Herausforderung, um ihre Familie zu retten. Los geht es am 17. Juli.

Neu auf Sky im Juli

Elementary

Das große Finale der Krimi-Serie steht schon seit längerer Zeit auf Prime Video zur Verfügung und jetzt kommen auch Sky-Kunden in den Genuss: Am 1. Juli startet „Elementary“.

MasterChef USA

Bereits die zehnte Staffel der US-amerikanischen Kochshow gibt es mittlerweile und am 6. Juli geht es wieder los: Wer sich den Titel „MasterChef USA“ sichert, gewinnt 250.000 US-Dollar und darf sein eigenes Kochbuch veröffentlichen.

Dr. Stone

Mit „Dr. Stone“ nimmt Sky ab dem 15. Juli eine japanische Anime-Serie mit in das Programm. Die Adaption des gleichnamigen Mangas von Riichirou Inagaki und Boichi dreht sich um den jungen Taiju, der kurz vor seinem ersten Liebesgeständnis mitsamt dem Rest der Welt versteinert wird.

Doctor Who

In der 12. Staffel der britischen Kultserie kehrt Jodie Whittaker als „Doctor Who“ zurück. Gemeinsam mit ihren Freunden reist sie durch Raum und Zeit, um machtlüsterne Potentaten, Monster und Söldnerbanden zu vernichten. Am 23. Juli geht es los.

Bull

Das Warten auf die kultige Crime-Serie hat ein Ende: Mit dem zweiten Teil von Staffel vier kehrt sie am 29. Juli zurück. Dann sind Verhaltensexperte Dr. Bull und sein Team immer wieder gefragt, wenn es vor Gericht besonders knifflig wird.

Perry Mason

HBO erzählt in einer Crime-Serie die Anfänge des legendären Strafverteidigers. Ab dem 31. Juli Privatdetektiv ermittelt Perry Mason in den Abgründen des boomenden Los Angeles der 30er Jahre.

Neu auf Netflix im Juni

Gotham

Am 1. Juni geht die Geschichte vom jungen Bruce Wayne und Commissioner Gordon in die fünfte Staffel. Natürlich mit viele bekannten Gesichtern aus dem Batman-Universum. In der Serie geht es um die jungen Jahre verschiedenster Charaktere aus Gotham.

Fuller House

Fans dürfen sich freuen: In wenigen Wochen wird die fünfte Staffel der Erfolgsserie aus den 80er und 90er Jahren auf Netflix fortgesetzt. Darin geht es um drei Frauen, die gemeinsam ihre drei Söhne großziehen. Das Original, in dem sich drei Väter um drei Töchter kümmerten, war weltweit ein großer Erfolg.

Das Grab im Wald

In dieser Adaption von Harlan Cobens Roman wird eine Leiche gefunden, die Verbindungen zur seit 25 Jahren vermissten Schwester eines angesehenen Staatsanwaltes aufweist.

Tote Mädchen lügen nicht

Der Highschool-Schüler Clay Jensen landet nach dem tragischen Selbstmord seiner Freundin Hannah im Zentrum eines herzzerreißenden Rätsels. Spannung und Emotionen sind in der vierten und letzten Staffel garantiert. Ab dem 5. Juni geht es los.

Dark

In der dritten und letzten Staffel der Dramaserie geht es um ein Spiel mit Zeit, Raum, und der nahenden Apokalypse. Neben Zeitreisen und Parallelwelten steht eine tragische Liebesgeschichte im Zentrum der dystopischen Geschichte. Start ist der 27. Juni.

Rick and Morty

Monatelang haben Fans gewartet und am 17. Juni ist es soweit. Der zynische aber geniale Wissenschaftler Rick nimmt seinen Enkel in der vierten Staffel mit auf Abenteuer in neuen Dimensionen.

Modern Family

Auch in der zehnten Staffel geht es bei den Familien Pritchett, Dunphy und Tucker drunter und drüber. Ab dem 20. Juni ist die chaotische Großfamilie wieder auf Netflix zu sehen.

Neu auf Amazon Prime im Juni

Castle

Der erfolgreiche und angesehene Krimiautor und alleinerziehender Vater Richard Castle stellt schockiert fest, dass zwei Morde tatsächlich nach dem Vorbild seines Romans verübt wurden. Daraufhin beginnt er nun selbst Morde aufzuklären. Bei Amazon sind ab dem 5. Juni alle Staffeln zu sehen.

El Presidente

Fußball, Geld und Betrug: Der Stoff aus dem Geschichten sind, oder einfach die traurige Wahrheit vom Fifa-Skandal aus dem Jahr 2015. Am 5. Juni geht die Serie in Deutschland an den Start. Zunächst gibt es die in Mexiko hergestellte Serie einstweilen im Originalton mit deutschen Untertiteln, die Synchronfassung wird im Jahresverlauf nachgeliefert.

Neu auf Sky im Juni

The Purge - Die Säuberung

Einmal im Jahr sind in Amerika sämtliche Verbrechen – einschließlich Mord – zwölf Stunden lang legal. Mehrere Personen müssen herausfinden, wie weit sie bereit sind zu gehen, um die Nacht zu überleben. Am zweiten Juni gibt es die erste Staffel zu sehen.

Westworld

Am 8. Juni gibt es die dritte Staffel in deutscher Synchronisation. In der Serie geht es um einen futuristischen Freizeitpark, in dem die Besucher die Möglichkeit, ihre Wild-West-Fantasien mit Hilfe intelligenter Roboter und einer künstlichen Realität auszuleben. Mit der Zeit entwickeln Roboter ein eigenes Bewusstsein und ihre eigenen Regeln, die den Menschen fremd sind.

Avenue 5

Die Serie spielt 40 Jahre in der Zukunft und dreht sich um das Thema Weltraumtourismus. Der von Hugh Laurie (bekannt aus Dr. House) gespielte Protagonist heißt Ryan Clark, Captain des Weltraumkreuzfahrtschiffs Avenue 5 und gemeinsam geht es durch die Galaxie. Los geht es am 23. Juni.

Black Monday

Ebenfalls am 23. Juni geht die Serie um eine Gruppe von Außenseitern, die mehr oder weniger absichtlich den größten Börsen-Crash in der Geschichte der Wall-Street verursacht hat, in die zweite Staffel.

Neu auf Netflix im Mai

Hollywood

In der Miniserie geht es um aufstrebende Schauspieler und Filmemacher in Hollywood, die zu fast allem bereit sind, um ihre Träume vom großen Durchbruch zu verwirklichen. In der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg ist dies jedoch nicht so einfach. Der Serienstart ist am 1. Mai.

The Eddy

Am 8. Mai startet die neue Dramaserie „The Eddy“. Darin geht es um den Besitzer eines mäßig erfolgreichen Clubs im heutigen Paris, dessen Hausband und die Gefahren, die ein einer chaotischen und multikulturellen Stadt lauern.

Dead to Me

Ebenfalls am 8. Mai startet die zweite Staffel von „Dead to Me“. In dieser versuchen die Hauptcharaktere Jen und Judy ihr dunkles Geheimnis zu wahren. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn Detective Perez ist ihnen auf den Fersen und ein unerwarteter Besucher lässt das Risiko weiter steigen.

Selling Sunset

Diese Realityserie erzählt von hochkarätigen Immobilienmaklern in L.A. In der zweiten Staffel, die am 22. Mai startet, geht es um deren Privatleben, einflussreiche Kunden und luxuriöse Immobilienobjekte.

Die Turteltauben

Der Film handelt von einem Paar Mitten in einer Beziehungskrise, das in einen Mordfall verwickelt wird. Um ihre Namen reinzuwaschen und den wahren Mörder zu finden, begeben sie sich in eine wilde Verfolgungsjagd. Die Romanze geht am 22. Mai an den Start.

Der Denver-Clan

Am 23. Mai startet die Dramaserie in eine dritte Staffel. Auch in dieser modernisierten Version der Seifenoper aus den 1980ern geht es um zwei der reichsten Familien Amerikas.

Space Force

Mit dieser Comedyserie widmen sich Greg Daniels und Steve Carell der Gründung einer Weltraum-Armee als neue Streitkraft des US-Militärs. Carell selbst kämpft als General Mark R. Naird mit an vorderster Front. Zu sehen sind die Abenteuer ab dem 29. Mai.

Snowpiercer

Diese Serie basiert auf dem Science-Fiction-Actionfilm von 2013, in dem Chris Evans einen der wenigen Überlebenden spielt, die in einem Zug ununterbrochen um die Erde fahren. Denn der Planet ist in diesem Szenario zu einer Eiswüste geworden. Im Mai sollen wöchentlich neue Folgen veröffentlicht werden.

Neu auf Amazon Prime im Mai

Upload

Am 1. Mai geht die erste Staffel von „Upload“ an den Start. Die Science-Fiction-Comedyserie spielt in einer technologisch fortschrittlichen Zukunft, in der sich Menschen dafür entscheiden können, ein virtuelles Leben nach dem Tod zu führen. Das Thema erinnert ein wenig an „Black Mirror“ auf Netflix, die Amazon Original Serie ist hingegen als Komödie angelegt.

Dispatches from Elsewhere

In „Dispatches from Elsewhere“ geht es um vier gewöhnliche Menschen, die durch ein mysteriöses Rätsel zusammengeführt werden. Als die Gruppe anfängt, die Herausforderung anzunehmen, öffnet sich vor ihnen immer mehr eine Welt voller Möglichkeiten und Magie. Die erste Staffel ist ab dem 8. Mai exklusiv bei Amazon Prime zu sehen.

Homecoming

Die beliebte Serie „Homecoming“ geht ab dem 22. Mai in eine zweite Staffel. Diese wird allerdings ohne Julia Roberts in der Hauptrolle, dafür aber mit Janelle Monáe sein. Ihr Character erwacht zu Beginn in einem Ruderboot mitten auf einem See – ohne Gedächtnis. In der darauffolgenden Suche nach ihrer Identität gerät sie ins Innerste der Geist-Group. Die neuen Folgen sind in der Originalversion und mit Untertitel verfügbar.

The Vast of Night

Am 29. Mai geht der Amazon Original Film „The Vast of Night” an den Start. Darin geht es um die Geschichte der jungen Telefonistin Fay und den charismatischen Radio-DJ Everett. Gemeinsam entdecken sie eine seltsame Tonfrequenz, die nicht nur ihre Kleinstadt, sondern die gesamte Zukunft verändern könnte. Der Film spielt in den 1950ern in New Mexico

Neu auf Sky im Mai

Rick & Morty

Ab dem 4. Mai ist der zweite Teil der vierten Staffel von „Rick & Morty“ auf Sky zusehen. In der amerikanischen Zeichentrickserie geht es den Teenager Morty und seinen Großvater Rick. Dieser ist ein genialer Wissenschaftler mit Alkoholproblem und stiftet den Teenager immer wieder zu riskanten Abenteuern an.

Stumptown

Die neue Krimiserie „Stumptown“ basiert auf den gleichnamigen Comics und handelt von der cleveren Armeeveteranin Dex Parios, die in ihrer Heimatstadt Portland als Privatdetektivin arbeitet und sich um das Chaos ihrer Klienten kümmert. Ihre eigenen Probleme ignoriert die Frau mit der komplizierten Vergangenheit hingegen. Die Hauptrolle spielt „How i met your mother“-Star Cobie Smulders, Starttermin ist der 19. Mai.

Neu auf Disney+ im Mai

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter

Ab dem 1. Mai ist auf Disney+ die Dokuserie „Unser Kosmos: Die Reise geht weiter“ zu sehen, die von Neil deGrasse Tyson moderiert wird. Es ist die Neuauflage von „Unser Kosmos“ aus dem Jahr 1980, die als herausragendes Beispiel für Wissenschaftsfernsehen gilt.

Star Wars: The Mandalorian

Für alle Star-Wars-Jünger ist der 4. Mai ein Feiertag. Auf Disney+ ist ab dem inoffiziellen Star Wars Tag nicht nur das große Ende der finalen Staffel von „Star Wars: The Clone Wars“ zu sehen, sondern auch ein Special über die Entstehung der neuen Serie „The Mandalorian”. Darin reist ein einsamer Kopfgeldjäger durch das Outer Rim, um einem zwielichtigen Job nachzugehen.

Ice Age - Kollision voraus

Alle Eiszeit -Fans aufgepasst: Ab 15. Mai gibt es den fünften Teil der Animationsfilme „Ice Age - Kollision voraus“ bei Disney+ zu sehen.

