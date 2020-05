Auf HBO : Selena Gomez startet Quarantäne-Kochshow

Berlin Mit ihrer Musik machte sich Sängerin Selena Gomez einen Namen. In der Corona-Krise will 27-Jährige nun zeigen, wie gut sie kochen kann.

US-Sängerin Selena Gomez („It Ain't Me“) bekommt in der Corona-Krise eine eigene Kochsendung. Das Konzept: „Leckere Gerichte zubereiten, während sie zu Hause in Quarantäne steckt“, wie es in einer Mitteilung hieß. Unterstützung aus der Ferne soll die 27-Jährige von verschiedenen Meisterköchen erhalten.