Ein Festival der Liebe : Schlagermove 2020 rollt am Samstag online

Schlagermove 2020 rollt am Samstag online

Den Schlagermove gibt es in diesem Jahr nur virtuell. Foto: Georg Wendt/dpa

Hamburg Auch während der Corona-Krise soll das Gefühl der Lebensfreude nicht verlorengehen. Dafür wollen die Macher des Schlagermoves sorgen.

Obwohl der Hamburger Schlagermove in diesem Jahr coronabedingt abgesagt wurde, müssen Fans nicht gänzlich auf die Kultveranstaltung verzichten. Der Schlagermove rollt am Samstag erstmals online durch die Welt.

Von 15.00 Uhr an geht der erste von 52 Trucks in einem Livestream als animiertes Bild auf die Reise, wie Sprecher Axel Annink der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Dazu legt DJ Vossi auf, der bereits seit vielen Jahren Stamm-DJ bei der After-Move-Party auf dem Heiligengeistfeld ist. Das erste Lied der Online-Schlagerparty steht bereits fest: „Ein Festival der Liebe“ von Jürgen Marcus.