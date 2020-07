Mit 79 Jahren : Schauspieler Tilo Prückner gestorben

Tilo Prückner ist im Alter von 79 Jahren in Berlin gestorben. Foto: Joerg Carstensen/dpa

Berlin Der Schauspieler Tilo Prückner („Kommissarin Lucas“) ist tot. Prückner starb am Donnerstag in Berlin im Alter von 79 Jahren, wie seine Agentin der dpa am Montag unter Berufung auf die Familie sagte.



(dpa)