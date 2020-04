Bekannte Synchronstimme : Schauspieler Leon Boden gestorben

Berlin Er stand mit Kathy Karrenbauer in „Hinter Gittern“ vor der Kamera - und seine Stimme kennen viele. Der Schauspieler Leon Boden war auch als Synchronsprecher sehr gefragt.

Er lieh Hollywoodstars wie Denzel Washington seine Stimme: Der Schauspieler und Synchronsprecher Leon Boden ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigten die Agenturen Stimmgerecht und Media-Paten am Mittwoch in Berlin unter Berufung auf sein persönliches Umfeld. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Boden spielte auch in mehreren Fernsehproduktionen mit. In der Sat.1-Serie „Die rote Meile“ war er beispielsweise als „Candy Club“-Besitzer Johnny auf dem Hamburger Kiez zu sehen.

Auch in „Hinter Gittern - Der Frauenknast“ hatte er eine Rolle. Die RTL-Serie mit Katy Karrenbauer erzählte vom Alltag in einem Frauengefängnis. Karrenbauer erinnerte am Dienstag bei Facebook an ihren Kollegen: „Deine Stimme, deine Art und dein großartiges Spiel, sowie Vieles aus unserer gemeinsamen Zeit werden mir immer in bunter Erinnerung bleiben.“