Mit 79 Jahren : Schauspieler Christoph Quest ist tot

Christoph Quest als Prof. Wagner in der ZDF-Serie „Nordseeklinik“. Foto: Nestor Bachmann/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin Trauer um Christoph Quest: Nur zwei Wochen nach seiner Frau ist der Schauspieler jetzt ebenfalls gestorben.

Der Schauspieler und Autor Christoph Quest ist tot. Er erlag am Samstag im Alter von 79 Jahren in der Berliner Charité einem Herzleiden, wie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin aus Familienkreisen bestätigt wurde.