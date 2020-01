Selbsterfahrungs-Show : Sat.1 zieht Nacktshow den Stecker

Die Quotenstimmten nicht: Angesichts dramatisch sinkender Zuschauerzahlen setzt Sat.1 die Nacktshow „No Body is perfect“ ab. Foto: -/Sat.1/dpa.

Berlin Kandidaten mit körperlichen Makeln sollen davon überzeugt werden, sich wohl in ihrer Haut zu fühlen. Doch nur die wenigsten Zuschauer wollen das sehen.

Die Quoten wollten nicht anziehen: Angesichts dramatisch sinkender Zuschauerzahlen hat Sat.1 die Nacktshow „No Body is perfect“ abgesetzt. Das sagte eine Sendersprecherin am Mittwoch in München. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.