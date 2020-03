Online : Saša Stanišić sammelt 17 000 Euro mit Lesung

Hamburg Es ist eine Idee, die viele schon vor ihm hatten. Stanišić hat seine Lesung ins Internet verlegt. Tausende gucken zu. Und noch viel besser: Sie spenden auch Geld. Am Ende kommt so sehr viel Geld für zwei Hilfsorganisationen zusammen.

Der in Jugoslawien geborene Schriftsteller hatte am Donnerstagabend aus seinem preisgekrönten Buch „Herkunft“ sowie eine Geschichte aus seinem Erzählband „Fallensteller“ und eine noch unveröffentlichte Geschichte aus seinem kommenden Kinderbuch gelesen. Die Lesung streamte der Wahlhamburger auf der Plattform „Twitch“ sowie bei Instagram.

Die Online-Lesung wurde Stanišić zufolge insgesamt etwa 4700 Mal aufgerufen. Der 42-Jährige konnte auf diese Weise fast 17 000 Euro an Spenden einsammeln. „Ich habe noch 500 von mir aus hinzugefügt“, sagte Stanišić am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Mit dem Geld will der Autor die Initiativen „Seebrücke“ und „Medico“ unterstützen. Für den kommenden Dienstag, 21.00 Uhr, plant Stanišić eine ähnliche Aktion.