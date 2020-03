Song Contest : Russland schickt Punkpop-Band zum ESC

Moskau Der Eurovision Song Contest 2020 findet im Mai im niederländischen Rotterdam statt. Vertreter aus 41 Ländern werden teilnehmen.

Russland will mit der Punkpop-Band Little Big beim Eurovision Song Contest (ESC) in Rotterdam punkten. „Es ist eine große Verantwortung, Russland zu vertreten“, sagte der Sänger nach Bekanntwerden seiner Nominierung dem russischen Sender Perwy Kanal am späten Montagabend.