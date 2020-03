Opern-Nachwuchs : „Ring“-Regisseur Schwarz: Wagner ist der Zenit

Dresden/Bayreuth Die Bayreuther Festspiele lassen den „Ring des Nibelungen“ 2020 von jungen Künstlern schmieden. Mit „Jugend forscht“ hat das aber nichts zu tun. Regisseur Valentin Schwarz und Dirigent Pietari Inkinen sind nicht unerfahren.

Für den Regisseur des neuen Bayreuther „Rings“, Valentin Schwarz, ist Wagner so etwas wie der Zenit. „Wagner ist etwas Besonderes, ein Monolith im Musiktheater und im Diskurs“, sagte der 30-jährige Österreicher im Interview der Deutschen Presse-Agentur in Dresden, wo er gerade eine teils heftig ausgebuhte Interpretation von Jacques Offenbachs Operette „Die Banditen“ auf die Bühne gebracht hat.

Kein Vertreter seiner Zunft komme an Wagner vorbei, sagte Schwarz. „In dieser Hinsicht ist Wagner der Zenit. Man kommt gar nicht umhin, sich mit ihm zu beschäftigen. Eine Position zu Wagner zu entwickeln, sich mit ihm auseinanderzusetzen, das gehört zum Werdegang eines jeden Regisseurs.“ Schwarz wird in diesem Sommer bei den Bayreuther Festspielen Wagners Mammutwerk „Der Ring des Nibelungen“ inszenieren. Ihm zur Seite steht dabei der finnische Dirigent Pietari Inkinen (39).

Von Erwartungsdruck will Schwarz bei seiner Arbeit in Bayreuth nicht sprechen: „Ich würde das eher eine gemeinsame Erwartungshaltung nennen. Ich finde es toll, dass es die auf allen Seiten gibt. Nicht nur die Festspiele, das Publikum, Wagner-Liebhaber und die Medien haben eine große Erwartung. Auch wir Künstler haben sie“, sagte er der dpa. Es sei schön, diese Erwartungshaltung vier Abende teilen zu können.

Die Premiere des ersten Teils „Das Rheingold“ ist für den 27. Juli geplant. Am Tag darauf steht die „Walküre“ auf dem Spielplan. „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ folgen dann am 31. Juli und am 1. August. Der letzte „Ring“, inszeniert von Frank Castorf, blieb beim Bayreuther Publikum bis zuletzt umstritten.