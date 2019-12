Collector's Edition : Pure Schönheit: Die Fensterbilder von David Hockney

Ein Blick in die Welt: „My Window“ von David Hockney. Foto: Taschen/David Hockney/dpa.

Berlin Mit seinen Swimmingpoolbildern wurde David Hockney berühmt. Seit Jahren malt er bereits den Blick aus seinem Fenster. Eine Leinwand oder einen Skizzenblock braucht der Lieblingsmaler der Briten dazu nicht.

Zu den großen „Fenstermalern“ gehört unbedingt auch David Hockney, dessen Arbeiten jetzt in dem großformatigen Künstlerbuch „My Window“ (Taschen) veröffentlicht wurden. 120 Zeichnungen aus den Jahren 2009 bis 2012, die Hockney selbst ausgewählt hat.

Und was sieht David Hockney so, wenn er durchs Fenster seines Hauses in Bridlington, East Yorkshire blickt? Blumen natürlich und geschlossene Fensterläden, durch die knallig die Sonne bricht. Das Dach eines Hauses gegenüber, das von einem Baukran überragt wird. Mal bescheint eine Tischlampe ein Buch, mal ersetzt eine Kaffeekanne die Blumen.Im Kreislauf des Tages, im Kreislauf des Jahres.