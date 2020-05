Mit einem Knick : Oslo setzt Edvard Munch mit neuem Museum ein Denkmal

Das spanische Architekturbüro Estudio Herreros hat das neue Munch-Museum in Oslo entworfen. Foto: Sigrid Harms/dpa

Oslo Die norwegische Hauptstadt hat ihrem Lieblingsmaler Edvard Munch ein neues Museum gebaut. Der „Schrei“ und die „Madonna“ können darin ohne Umwege erreicht werden. Der Museumsdirektor schwärmt von einem der größten Künstlermuseen.

Nur ein Bruchteil davon konnte in dem Munch-Museum, das 1963 eröffnet wurde, gezeigt werden. Doch bald wird alles anders. Im neu entstanden Kulturviertel am Fjord, gleich neben der Oper, hat die Stadt ihrem Lieblingsmaler ein neues Museum gebaut: größer, schöner und vor allem besser erreichbar. Im Spätherbst soll es eingeweiht werden - sofern das Coronavirus bis dahin gebannt ist und Großveranstaltungen wieder erlaubt sind.

Museumsdirektor Stein Olav Henrichsen ist trotz der Unsicherheit voller Begeisterung. „In dem neuen Gebäude haben wir so viele Möglichkeiten“, schwärmt er. „Wir können ganz anders auf die Besucher eingehen.“ Zehnmal mehr Wandfläche steht ihm dort zur Verfügung, und unzählige Räume mit unterschiedlichen Größen und Deckenhöhen. Platz für elf Ausstellungen. Auch die großen Gemälde können endlich gezeigt werden. Im Monumentalsaal befindet sich ein großer Schlitz an der Außenwand, durch den die großen Bilder, die nicht in den Fahrstuhl passen, mit einem Kran hineingehievt werden können.