britische Oscar-Preisträgerin : Olivia Colman tritt in TV-Serie als Mörderin auf

Olivia Colman tritt in TV-Serie als Mörderin auf

In der TV-Serie „Landscapers“ übernimmt Olivia Colman die Rolle einer Mörderin. Foto: David Parry/PA Wire/dpa.

Los Angeles Olivia Colman ist derzeit auf Netflix in der Rolle der Queen Elizabeth II. zu sehen. Bald wird sie eine Mörderin spielen - in einer TV-Serie, die auf wahren Tatsachen beruht.

Die britische Oscar-Preisträgerin Olivia Colman (45) wird in der TV-Serie „Landscapers“ die Hauptrolle einer Mörderin übernehmen. Die auf wahren Tatsachen beruhende Mini-Serie wird von US-Regisseur Alexander Payne inszeniert, wie die Bezahlsender HBO und Sky mitteilten.

Colman ist derzeit in der vielfach ausgezeichneten Netflix-Serie „The Crown“ in der Rolle von Queen Elizabeth II. zu sehen. Die Britin hatte im Frühjahr für ihre Hauptrolle in der Königshofgroteske „The Favourite - Intrigen und Irrsinn“ den Oscar als beste Schauspielerin gewonnen. Anfang Dezember holte sie damit auch den Europäischen Filmpreis.