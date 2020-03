Nobelpreisträgerin : Olga Tokarczuk: Die EU hat kapituliert

Frankfurt/Main Eine Krise kommt, und sofort werden in Europa die Grenzen dichtgemacht. Die polnische Autorin Olga Tokarczuk beklagt diese Entwicklung.

Für die polnische Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk (58) hat die Corona-Pandemie die Schwäche der Idee einer Europäischen Gemeinschaft offenbart. „Die EU hat im Grunde kapituliert und es den Nationalstaaten überlassen, in dieser Krisenzeit Entscheidungen zu fällen“, schrieb sie in einem Beitrag der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Die Schließung der Grenzen halte ich für die größte Niederlage in diesen schlechten Zeiten“.