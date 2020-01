Im Zeitplan : Oberammergauer üben Passion bei erster „Volksprobe“

Oberammergau Alle zehn Jahre wird in der oberbayerischen Ortschaft ein besonderes Spektakel aufgeführt, das auf ein altes Pestgelübde zurückgeht. Knapp die Hälfte der gut 5000 Einwohner machen mit.

Wenige Monate vor dem Beginn der Passionsspiele in Oberammergau hat der Spielleiter Christian Stückl erstmals das Volk auf die Bühne gebeten.

Mehr als 500 Oberammergauer studierten bei der sogenannten Volksprobe am Samstag im Passionstheater der oberbayerischen Ortschaft zwei Szenen ein: den „Einzug in Jerusalem“ und „Vertreibung der Händler aus dem Tempel“.

Die Passionsspiele zeigen das Leiden, Sterben und die Auferstehung Jesu. Das Spektakel auf der riesigen Freilichtbühne in Oberammergau beginnt am 16. Mai. Knapp die Hälfte der gut 5000 Einwohner beteiligt sich an der Aufführung. Der 58-jährige Stückl inszeniert die Passion schon zum vierten Mal.