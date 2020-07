Opernhaus in Venedig : Neustart mit Fanfare und Publikum am La Fenice

Neustart mit Fanfare und Publikum am La Fenice

Opernhaus in Venedig

Am Opernhaus La Fenice in Venedig kann wieder vor Publikum gespielt und gesungen werden. Foto: Annette Reuther/dpa

Venedig Wegen der Corona-Maßnahmen musste das La Fenice in Venedig monatelang geschlossen bleiben. In wenigen Stunden kann das Opernhaus wieder seine Pforten öffnen. Für die ersten Gäste gibt es ein Konzert mit Chor und Orchester.

Am Opernhaus La Fenice in Venedig kann wieder vor Publikum gespielt und gesungen werden. „Es ist ein großer Moment, wieder erstmals Zuhörer im Theater zu haben, für uns und für die Stadt Venedig“, sagte der Intendant Fortunato Ortombina der dpa.

Nach monatelanger Corona-Pause feiert das Theater den Neustart an diesem Sonntag mit einem Konzert mit Chor und Orchester. Das Haus hat die Aufführung den Venezianern, der Lagunenstadt und den medizinischen Helfern im Kampf gegen die Covid-19-Krankheit gewidmet, wie Ortombina erläuterte. Auf dem Programm steht die „Fanfare for a Common Man“ des US-Komponisten Aaron Copland. Außerdem sind Stücke von Claudio Monteverdi, Giovanni Gabrieli und Johann Sebastian Bach vorgesehen. In den kommenden Tagen folgen auch Opernabende.