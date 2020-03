Deutsch-östereichische Produktion : „Freud“ auf Netflix ist eine weite Reise ins Unbewusste

Bonn Der österreichische Schauspieler Robert Finster spielt in der Serie den Pionier der Psychoanalsyse als jungen Mann. Worauf man sich bei der neuen Netflix-Produktion einstellen darf, verrät unser Autor.

Führt man sich das Bild Sigmund Freuds vor Augen, so stellt man sich einen Herrn mit grauem Vollbart und Halbglatze vor, der mit forschendem Blick in die Kamera schaut. Mit dieser Ikonografie des alten, weisen Mannes räumt nun die deutsch-österreichische Netflix-Serie „Freud“ gründlich auf. Denn hier geht es um den jungen Freud (Robert Finster), der in den ersten Filmminuten die Taschenuhr vor dem Gesicht einer Frau hin- und herpendeln lässt.