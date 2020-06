Verschollenes Album : Neil Youngs Archiv-Trüffel sind „Homegrown“

Berlin Neil Young ist mal wieder ins Archiv gestiegen - und hat dabei einige Trüffel zutage befördert. „Homegrown“ ist ein verschollenes Album aus der besten Zeit des Singer-Songwriters Anfang/Mitte der 70er Jahre.

Die Platte ist Teil einer seit Jahren laufenden Archiv-Strategie des großen Singer-Songwriters, der neben aktueller Musik wie zuletzt „Colorado“ (2019) auch immer wieder uraltes, unbekanntes oder Live-Material herausbringt. „Homegrown“ (Reprise/Warner) lässt sich zeitlich zwischen „Harvest“ (1972) - Youngs Durchbruch als Solokünstler mit dem Welthit „Heart Of Gold“ - sowie den düsteren Werken „On The Beach“ (1974) und „Tonight's The Night“ (1975) verorten. Für den Musiker selbst ist das Album „die bisher ungehörte Verbindung zwischen 'Harvest' und 'Comes A Time'“ von 1978.

Young teilte kürzlich in seinem Brief an die Fans in den „Neil Young Archives“ zur Begründung der jahrzehntelangen Verzögerung mit: „Es ist die traurige Seite einer Liebesbeziehung. Der angerichtete Schaden. Der Liebeskummer. Ich konnte es mir einfach nicht anhören. Ich wollte es hinter mir lassen. Also behielt ich es für mich, tief in den Kellergewölben, im obersten Regalfach, im Hinterstübchen meines Kopfes... aber ich hätte es teilen sollen. Es ist tatsächlich großartig, darum nahm ich es ja überhaupt auf. Das Leben schmerzt manchmal. Ihr wisst, was ich meine. Dies ist das eine, das entkam.“