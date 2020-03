Wohnzimmer-Konzert : Musikstars rufen zum Durchhalten auf

New York Wegen der Corona-Pandemie ist die Verleihung der „iHeartRadio Music Awards“ abgesagt worden. Aber Superstars wie Elton John, Billie Eilish oder Alicia Keys waren dennoch für ihre Fans da.

Der TV-Sender Fox strahlte am Sonntagabend (Ortszeit) das von Elton John („I'm Still Standing“) moderierte „iHeartRadio Living Room Concert for America“ aus. Bei dem einstündigen Zusammenschnitt traten Shootingstar Billie Eilish, die Backstreet Boys oder Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl in ihrem Zuhause auf und spielten ihre Hits.