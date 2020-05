Musikgeschichte : Musik und politische Agenda - Wartburg-Schau über Musik

Eisenach Weltkulturerbe und Sehnsuchtsort: „Im Bann des Genius Loci“ heißt eine Schau, die den Musenhof von Landgraf Herrmann I. ebenso dokumentiert wie die Bedeutung der Dichter Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach herausstellt.

Eine neue Schau auf der Wartburg befasst sich mit der umfangreichen Musikgeschichte des Weltkulturerbes in Eisenach.

Dabei drehe sich die Sonderausstellung „Im Bann des Genius Loci - die Wartburg und die Musik“ längst nicht nur um die von der Wartburg inspirierte Richard-Wagner-Oper „Tannhäuser“, erläuterte Kuratorin Grit Jacobs am Montag.

„Wir fangen natürlich mit dem Minnesang und dem Musenhof von Landgraf Herrmann I. an und dokumentieren die Bedeutung der Dichter Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach“, so Jacobs. Beide gehören zu Figuren im sagenhaften Sängerkrieg auf der Wartburg, den später Komponist Richard Wagner (1813-1883) in der Oper „Tannhäuser“ aufgriff.