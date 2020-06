Sind wir bereit? : Mit Charity-Single gegen Corona-Not - Sarah Connor wird 40

Berlin Sie gehört zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in Deutschland: Sarah Connor hat längst das Image der leichtfüßigen Popdiva abgelegt. Jetzt wird sie 40.

So hatte sich Sarah Connor wohl die Zeit rund um ihren diesjährigen Geburtstag nicht vorgestellt. Mit Mund-Nasen-Schutz zeigte sich die Sängerin am vergangenen Wochenende bei der Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz gegen Rassismus nach dem Tod von Georg Floyd in den USA.

Was ist nicht schon alles über sie gesagt und geschrieben worden - als Bushido-Schwägerin, Dokusoap-Protagonistin, Nationalhymnen-Verhauerin („Brüh im Lichte...“). Oder mit dem zum Skandal hochgehypten Auftritt in knapper Robe zur „Wetten, dass..?“-Show und die als Doku-Soap „Sara&Marc in Love“ öffentlich ausgetragene Beziehung zu ihrem einstigen Ehemann Marc Terenzi - Connor sieht solche Episoden mit entspannter Distanz.

Den Weg zum Erfolg hat sich Connor nicht leicht gemacht. Nach Anfängen in ihrer Heimat und kleinen Auftritten in Shows musste sie zunächst die Ablehnung von Plattenfirmen erfahren. Mit ihrer Single „Let’s Get Back to Bed - Boy!“ kam sie 2001 in vier Ländern in die Top 10 und stieg in den britischen Single-Charts auf Platz 16 ein. Mit „Green Eyed Soul“ kam sie auf Anhieb auf Platz drei der deutschen Albumcharts und bekam kurz danach Goldstatus. Seitdem gehört Connor zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen.