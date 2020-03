Jubiläums-Jahr : Mehr als „Marleen“: Marianne Rosenberg wird 65

Berlin Sie war das Aushängeschild des deutschen Schlagers. Ein halbes Jahrhundert steht Marianne Rosenberg schon auf der Bühne. Aus der Musikwelt ist sie nicht wegzudenken - trotz mehrerer Imagewechsel.

Mit „Mister Paul McCartney“ hatte sie als 14-Jährige ihren ersten Hit. „Ich war 16 und hatte meine Single auf seinem Konzert in der Deutschlandhalle dabei. Auf die gab er mir ein Autogramm. Und ich hab sie verbummelt.“ Heute lacht sie darüber. Die gebürtige Berlinerin, die am Dienstag (10. März) 65 wird, nimmt es gelassen: „Es ist, wie es ist.“

Und das tut es auch - zunächst jedenfalls. In den Siebzigern ist Rosenberg die Personifizierung des Schlagers. In dem Jahrzehnt kommen 17 Alben heraus. Sechs ihrer Songs bringt sie in den deutschen Top Ten unter, bekannte Titel wie „Er ist nicht wie du“, „Lieder der Nacht“ oder „Er gehört zu mir“. Der frische Sound of Philadelphia und der eingängige Discobeat werden ihr Markenzeichen - und natürlich die dunkle Föhnwelle. „Damals habe ich Disco-Grooves und Streicher in die deutsche Musik eingebracht“, sagt Rosenberg.