Künstlerkolonie : Mathildenhöhe - Darmstadt hofft auf Welterbetitel

Darmstadt Ein Ensemble von Häusern, Brunnen, Gärten und Skulpturen: Die Mathildenhöhe ist ein Aushängeschild des südhessischen Darmstadt. Mitte des Jahres hofft die Stadt auf das Gütesiegel „Welterbe“.

„Für die Bewerbung selbst und für den Prozess kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, weil wir alles gut, ernsthaft und auch begeistert gemacht haben“, sagt Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne). Die Intensität und auch die Konkretheit der Nachfragen seien ein Hinweis darauf, wie ernst und wie chancenreich die Bewerbung sei. Mitte des Jahres 2020 wird im chinesischen Fuzhou bekanntgegeben, ob sich künftig die Mathildenhöhe mit einem neuen Ausstellungshaus, anderen um 1900 errichteten Gebäuden, Parkanlagen und einem noch geplanten Besucherzentrum Welterbe nennen darf. Derzeit umfasst die Liste des Unesco-Welterbes 1121 Kultur- und Naturstätten in 167 Ländern, 46 davon liegen in Deutschland.

Darmstadt argumentiert, dass die Künstlerkolonie Mathildenhöhe ein entscheidender Schnittpunkt in der Entwicklung hin zur Moderne der Architektur sei. Das von insgesamt 23 Künstlern mit unterschiedlichen Berufen geschaffene Ensemble, verbunden mit Gärten, Skulpturen, Innenarchitektur und Design, bringe Entwicklungen zum Beginn des 20. Jahrhunderts in einmaliger Vielfalt zum Ausdruck.

Schon 1901 konnte die erste von insgesamt vier Ausstellungen auf dem neugebauten Stadtteil gezeigt werden. Darmstadt positionierte sich als Wirtschaftsstandort mit hohem kulturellen Anspruch und war unter anderem auch an den Weltausstellungen 1900 in Paris und 1904 in St. Louis vertreten. Nach dem Willen Olbrichs - laut dem Projektleiter für das Welterbe Mathildenhöhe, Ludger Hünnekens, der „Spiritus Rector“ der Anfangszeit - sollte ein Gesamtkunstwerk von der Architektur über die Anlage der Straßen bis hin zu Tellern und Tassen in den Wohnstuben entstehen. „Dieses stürmische Verlangen nach einer neuen Einheit von Kunst und Leben, Natur und Wohnkultur, Landschaft und Siedlung sollte sich rasch erfüllen“, heißt es in einer Studie des hessischen Landesamtes für Denkmalpflege über die Künstlerkolonie. Kunst war hier immer auch gleich Wirtschaftsfaktor.