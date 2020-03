Auszeichnung zum Frühstück : Lutz Seiler erhält Leipziger Buchpreis

Leipzig/Berlin Aufregung vorm Radio statt Messetrubel: Der Preis der Leipziger Buchmesse ist wegen der Corona-Krise auf ungewöhnliche Art verliehen worden. Die Freude der Geehrten ist trotzdem groß.

Radiosendung statt Glashalle der Leipziger Messe - so erfahren auch die Mitarbeiter des Suhrkamp-Verlags, wo Seiler erscheint, von dem Preis. Das passt in dem Fall auch ganz gut, denn der Titel von Seilers preisgekröntem Werk „Stern 111“ war in der DDR der Name eines Kofferradios. Die Nachricht des Jahres 1989 - der Mauerfall in Berlin - ist der Ausgangspunkt von Seilers Erzählung. Er nimmt die Leser mit in ein Ost-Berlin, in dem alte Gewissheiten nicht mehr gelten und plötzlich vieles möglich scheint.