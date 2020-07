Pandemie : Lenny Kravitz sagt Europa-Tournee ab

Lenny Kravitz sagt seine Konzerte in Deutschland ab. Foto: Axel Heimken/dpa

Berlin Der amerikanische Musiker hat seine in Berlin, Mainz und Hamburg angekndigten Konzerte abgesagt. Scherheit gehe in Corona-Zeiten vor, sagte er.

Der US-Rockstar Lenny Kravitz hat wegen der Corona-Pandemie seine Konzerte in Berlin, Mainz und Hamburg abgesagt. Es werde vorerst keine Nachholtermine für seine „Here To Love-Tour 2020“ geben, wie sein Management am Mittwoch mitteilte.