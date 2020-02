Buchmesse : Leipziger Buchpreis: Ingo Schulze und Lutz Seiler nominiert

„Die rechtschaffenen Mörder“ von Ingo Schulze soll Anfang März in den Buchhandel kommen. Foto: Soeren Stache/dpa.

Leipzig 402 Bewerber gab es für den Leipziger Buchpreis. Jetzt hat die Jury eine Auswahl getroffen. Darunter ist auch ein ehemaliger Gewinner.

Die siebenköpfige Jury nominierte in der Kategorie Belletristik außerdem Leif Randt mit seinem Roman „Allegro Pastell“, Verena Güntner mit „Power“ und Maren Kames mit ihrem Lyrikband „Luna Luna“.

Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Preisträger werden am 12. März auf der Leipziger Buchmesse gekürt. Die Verlage hattten insgesamt 402 Titel eingereicht, aus denen die Jury jeweils fünf in jeder Kategorie nominierte.