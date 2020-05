Abschied : Kinderbuchverleger Hans-Joachim Gelberg gestorben

Der Verleger Hans-Joachim Gelberg ist am 17. Mai 2020 im Alter von 89 Jahren gestorben. Foto: Stefan Gelberg/Verlagsgruppe Beltz Weinheim/dpa

Weinheim Als Verlagsleiter förderte er unter anderem Autoren wie Peter Härtling und Christine Nöstlinger und Janosch. Er wurde zu einem der wichtigsten Kinder- und Jugendbuchverleger der Nachkriegszeit.

Der langjährige Verleger Hans-Joachim Gelberg ist tot. Der Herausgeber und Autor starb am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Weinheim (Baden-Württemberg), wie die Verlagsgruppe Beltz am Montag mitteilte.