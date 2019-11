64 Jahre nach seinem Tod : James Dean soll wieder in Film mitspielen

New York Vor 64 Jahren ist James Dean bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Jetzt soll der Schauspieler in dem Action-Drama "Finding Jack" erneut eine Hauptrolle übernehmen.

James Dean wird 64 Jahre nach seinem Unfall-Tod in einem neuen Film wiederbelebt: Der jung verstorbene Hollywood-Star werde in einem Action-Drama zum Vietnam-Krieg in einer zweiten Hauptrolle auftreten, berichtete das Fachmagazin "Hollywood Reporter" am Mittwoch. "Wir haben überall nach dem perfekten Schauspieler für die Rolle von Rogan gesucht, der sehr komplexe Charakterzüge hat", sagte Ko-Regisseur Anton Ernst. "Nach Monaten der Recherche haben wir uns für James Dean entschieden."