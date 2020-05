Flagge auf halbmast : Humboldt Forum erinnert mit Skulptur an Kolonialismus

Humboldt Forum erinnert mit Skulptur an Kolonialismus

Die Bronze-Skulptur in Form einer zweigeteilten Flagge auf halbmast ist im zentralen Treppenhaus des Humboldt Forums zu sehen. Foto: David von Becker/SHF/dpa

Berlin Im Humboldt Forum weht eine zweigeteilte Flagge auf halbmast. Allerdings handelt es sich dabei um eine Bronze-Skulptur, die von einem ehemaligen Ai-Weiwei-Mitarbeiter stammt.

Mit einer Bronze-Skulptur in Form einer zweigeteilten Flagge auf halbmast erinnert das Humboldt Forum in Berlin an die koloniale Vergangenheit Deutschlands.